Visser grijpt naast medailles op meerkamp, finaleplaats voor Nederlandse ploeg

Naomi Visser is er bij de Europese kampioenschappen turnen in München niet in geslaagd een medaille te veroveren op de meerkamp. De 20-jarige Zuid-Hollandse stond na drie subdivisies nog eerste, maar zag in de vierde en laatste startgroep nog vijf turnsters haar passeren. Het goud was voor de Italiaanse Asia D'Amato met een score van 54,732. Op het podium werd zij vergezeld door de Britse Alice Kinsella (zilver) en de tweede Italiaanse, Martina Maggio (brons). Bekijk in de video hieronder de reactie van Visser na haar meerkamp, toen nog niet duidelijk was op welke plaats ze zou eindigen.

Naomi Visser gaat lang aan de leiding op de individuele meerkamp bij de EK turnen in München. Ze eindigt uiteindelijk als zesde. - NOS

Nadat de uitslag bekend is, toont Visser zich tevreden. "Het was eigenlijk al een verrassing dat ik op de hotseat mocht zitten", erkent ze. "Ik ben heel blij met het resultaat." Goed teamresultaat Als team kwalificeerde de Nederlandse turnsters zich als zesde voor de landenfinale, die zaterdag plaatsvindt. Naast Visser kwamen voor Nederland Vera van Pol, Tisha Volleman, Sanna Veerman en Shadé van Oorschot in München in actie. Zij kwamen tot een totaalscore van 155,464. De Italiaanse vrouwen kwalificeerden zich als eerste: 165,162. "In de finale kan alles gebeuren", weet Volleman. "We hebben nog zeker een paar puntjes om te verbeteren, hopelijk kunnen we dat zaterdag laten zien." Ook de roerige periode waarin de turnsters lange tijd zaten, met als recentste gebeurtenis het vertrek van Sanne Wevers uit de nationale ploeg, komt nog even ter sprake. "We hebben samen de kracht gevonden om hier weer een positief toernooi van te maken en het goed te doen met z'n allen", vertelt Veerman. Bekijk hieronder de reactie van de turnploeg op het behalen van een finaleplaats:

Naomi Visser, Vera van Pol, Tisha Volleman, Sanna Veerman en Shadé van Oorschot plaatsen zich met Nederland voor de landenfinale. - NOS

Zondag volgen de toestelfinales. Daarin komt Visser uit op brug en vloer.