Zwemsters vol ongeloof na historisch goud: 'Niet verwacht nu al eerste te worden'

Wat onwennig staan vier jonge Nederlandse vrouwen donderdagavond voor de camera. Ze beseffen nog niet wat ze enkele minuten daarvoor gedaan hebben, maar ze zijn toch echt Europees kampioen op de 4x200 meter vrije slag geworden. Imani de Jong is als eerste aan de beurt, net als in de finale het geval was. "Hoe zie ik eruit?", giechelt ze. Na de goedkeuring van Janna van Kooten, die De Jongs vraag beantwoordt met 'echt top', begint ze aan haar verhaal. De 20-jarige De Jong erkent dat ze bij de EK eigenlijk vooral ervaring op wilden doen. Dat er een gouden medaille in zat, had ze niet verwacht. "Ik heb er geen woorden voor."

V.l.n.r: Steenbergen, Van Kooten, Holkenborg en De Jong - Reuters

"We wilden zo hoog mogelijk eindigen, maar hadden niet verwacht dat we met dit team nu al eerste zouden worden", voegt de eveneens 20-jarige Silke Holkenborg, die in haar 200 meter Katinka Hosszu hard voorbij zwom, toe. Eerste EK voor Van Kooten Janna van Kooten, met haar 17 jaar de jongste van het stel, zag het gebeuren terwijl zij zich voorbereidde op haar aflossing. "Supergaaf om te zien dat we erbij lagen en dan wil je niet achterblijven." "Ik heb mijn beste split ooit gezwommen", jubelt Van Kooten, voor het eerst aanwezig op een EK, over haar individuele tijd over 200 meter (1.59,92). "Dat is zo gaaf."

Marrit Steenbergen - Reuters

Het slotwoord is voor Marrit Steenbergen. De slotzwemster van de Nederlandse ploeg werd in de series gespaard, maar in de finale nam ze de plaats in van Lotte Hosper. "Ik zag al dat we goed lagen." "En ik zag ook dat ik naast Anderson lag", gaat Steenbergen, de meest ervaren zwemster van de vier, verder. "Ik weet gewoon dat ze superhard zwemt. Als ik haar zie en ik blijf ernaast, dan wordt het gewoon vechten. Dat het dan lukt is supermooi." Steenbergen heeft zich ook al op de individuele 100 meter vrije slag laten zien. Ze plaatste zich eenvoudig voor de finale, die vrijdagavond gezwommen worden.