Grote bosbrand in Frankrijk woekert door, 1500 brandweerlieden bestrijden vuur

Op foto's is de schade te zien in gebieden die door de brand zijn getroffen:

De brand woedt in de departementen Landes en Gironde, waar vorige maand ook al een grote bosbrand was. Door harde wind en droogte is het vuur lastig te bestrijden. Wegens de hoge temperaturen, die zeker tot zaterdag aanhouden, zeggen lokale autoriteiten dat er de komende dagen "een zeer hoog risico blijft op het uitbreken van meer branden".

De grote bosbrand die dinsdag in Zuid-Frankrijk uitbrak, is nog niet onder controle. Het vuur in de buurt van Bordeaux heeft inmiddels 7400 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 1100 Franse brandweerlieden zijn ter plaatse, en vanuit andere Europese landen zijn er nog 400 onderweg.

Sinds gisteren is de snelweg A63, tussen Bordeaux en de Spaanse grens, wegens rookontwikkeling afgesloten. Automobilisten die door het zuidwesten van Frankrijk richting Spanje reizen, of juist naar het noorden, moeten flink omrijden.

Brandstichting

De Franse minister van Binnenlandse Zaken. Gérald Darmanin, vermoedt dat er brandstichting in het spel is. Hij zegt dat in de regio Landiras de "korte afstanden tussen de beginpunten van de branden zeer ongewoon zijn."

Eerder deze maand concludeerde een onderzoeksrapport van de Franse senaat dat bosbranden mede ontstaan doordat mensen zich niet aan de regels houden. In risicogebieden moeten mensen in een straal van 50 meter rond hun huis struiken en bosjes weghalen, maar dat doet lang niet iedereen. Branden kunnen zich daardoor sneller verspreiden.

Volgens het Europese informatiecentrum voor bosbranden is in Frankrijk dit jaar tot nu toe bijna 60.000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Zo veel schade is niet eerder gemeten.