Jonge estafetteploeg bezorgt Nederland verrassend eerste EK-goud

De Nederlandse estafetteploeg op de 4x200 meter vrije slag heeft op de openingsdag van de EK zwemmen in Rome voor een grote verrassing gezorgd. De jonge ploeg, met Imani de Jong (20), Silke Holkenborg (20), Janna van Kooten (18) en Marrit Steenbergen (22), tikte aan voor Groot-Brittannië en Hongarije, dat met Katinka Hosszu aantrad.

De Jong dook als eerste het water van het buitenbad in voor Nederland. De 20-jarige zwemster bezorgde de jonge estafetteploeg een goede start, waardoor Holkenborg als derde mocht beginnen aan haar 200 meter.

Holkenborg lag tegelijk met de Hongaarse Hosszu in het water en haalde de drievoudig olympisch en viervoudig wereldkampioene zelfs in. Van Kooten deed daar vervolgens nog een schepje bovenop en schoof op naar de eerste plaats.

De 18-jarige Van Kooten zakte in de laatste 50 meter wat in, maar slotzwemster Steenbergen had de leidende positie snel weer in handen. Steenbergen liep vervolgens alleen maar uit op nummer twee Groot-Brittannië en bezorgde Nederland de eerste medaille van deze EK zwemmen. Nooit eerder lukte het een Nederlandse ploeg op deze afstand de Europese titel te pakken.

Korstanje in topvorm

Op de 50 meter vlinderslag toonde Nyls Korstanje wederom zijn topvorm. In de halve finales zette hij, net als in de series, de snelste tijd neer en opnieuw verbeterde hij zijn eigen Nederlands record.

In de series scherpte hij donderdagochtend het record al aan naar 22,90, enkele uren later snoepte hij daar nog 0,02 vanaf. Met 22,88 bereikte hij eenvoudig de finale, die vrijdagavond gezwommen wordt. Daarin zal Maxime Grousset zijn grootste concurrent worden. De Fransman zwom in de halve finales naar 22,90.

Korstanje heeft dan wel de snelste tijd neergezet, hij wil zichzelf niet als favoriet voor de EK-titel omschrijven. "Dat zou ik niet zeggen, ik was gewoon het snelst in de halve finales", is de nuchtere reactie van de 23-jarige Nederlander, die het wel 'pittig' vindt dat in de finale iedereen op hem zal gaan jagen.

"Het is niet niks om als eerste geplaatst te zijn", aldus Korstanje. "Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt."