Farmers Defence Force ziet af van harde acties 'als blijk van goede wil'

Boerenbelangenvereniging Farmers Defence Force (FDF) gaat voorlopig geen harde acties voeren als blijk van goede wil tegenover het kabinet, zegt voorman Mark van den Oever. Volgens hem hoopt de groep op die manier voor elkaar te krijgen dat de overheid kiest voor andere plannen om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

De reden om voorlopig af te zien van harde acties is een nieuw plan om de stikstofcrisis op een alternatieve manier aan te pakken. Initiatiefnemers zijn de emeritus-hoogleraren Han Lindeboom en Johan Sanders, die door boeren 'stikstofprofessoren' worden genoemd. Ze maken deel uit van de Focusgroep Stikstof, een voorheen met D66 verbonden werkgroep.

In het plan staat onder meer dat stikstofreductie ook mogelijk is zonder de veestapel te verkleinen, meldt de Telegraaf. Dan moet Nederland wel inzetten op nieuwe innovaties zoals het aanpassen van veevoer, staat in het plan.

Omgekeerde vlaggen

FDF blijft wel omgekeerde vlaggen ophangen bij de eigen boerderijen. Ook gaan publieksvriendelijke acties volgens Van den Oever door, zoals de aangekondigde protesten bij de Vuelta, de Spaanse wielerronde die volgende van vrijdag tot en met zondag in Nederland is.

Van den Oever zei vorige week juist nog dat Nederland zich moest opmaken voor de hardste acties die zijn organisatie ooit heeft gevoerd. Zijn uitspraken volgden op het eerste gesprek van landbouworganisaties met stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Ook boerenorganisatie Agractie was kritisch na dat eerste overleg. "Bij Van der Wal mis ik iedere empathie voor de boeren", zei Agractie-voorman Bart Kemp. Farmers Defence Force en Agractie zijn de motor achter de demonstraties die de afgelopen tijd in Nederland door boeren werden gehouden.

