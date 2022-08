Zeven jaar cel voor doodsteken tiener na ruzie over Playstation-controller

De 20-jarige Melvin T. moet zeven jaar de gevangenis in omdat hij een 17-jarige jongen doodstak tijdens een ruzie over een Playstation-controller. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht vandaag bepaald. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De 17-jarige Mushuraldo la Fuente kwam op 30 september 2020 om het leven in het dorp Rozenburg, dat bij de gemeente Rotterdam hoort. Het slachtoffer zou een gamecontroller hebben uitgeleend aan zijn vriend T. De twee kregen ruzie om het apparaatje omdat T. meende dat hij de controller mocht houden terwijl Mushuraldo hem terug wilde hebben.

De vrienden kregen online een felle discussie, schrijft Rijnmond. Vervolgens spraken ze af op de parkeerplaats van een supermarkt om de ruzie uit te praten. Beide vrienden namen een mes mee. "Ook het slachtoffer had een mes bij zich. Hij droeg ook bij aan de escalatie van het conflict. Daar houdt de rechtbank rekening mee", zei de rechter.

Verontrustende trend

Volgens de rechtbank is T. op zijn vriend afgerend met een kapmes en heeft hij twee keer gestoken. T. verklaarde eerder dat hij werd aangevallen en dat hij handelde uit zelfverdediging.

"Verdachte verlaat de parkeerplaats met zijn auto, maar komt dan ook weer terug. Hij is volgens meerdere getuigen in het bezit van een mes als hij arriveert. Daarom gaat de rechtbank niet uit van noodweer", aldus de rechter.

De rechtbank in Dordrecht wees vanmiddag op de verontrustende trend dat ruzies tussen jongeren steeds vaker met een mes worden "opgelost".