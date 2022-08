Toch maar weer op zoek naar Wiegman 2.0: wie treedt in Parsons' voetsporen?

"Een Sarina-plus. Iemand die Sarina kan overtreffen, die het vrouwenvoetbal goed begrijpt." Het was de profielschets van de KNVB die in de zomer van 2021 uiteindelijk Mark Parsons als bondscoach van de Oranjevrouwen opleverde.

Elf maanden later mocht de 36-jarige Brit alweer zijn spullen pakken. 'Project Parsons' is van tafel en de zoektocht naar een nieuwe Sarina-plus in volle gang.

Vivianne Miedema had een vooruitziende blik. Of was het avontuur Parsons misschien al vanaf dag één een kansloze missie? "Hij (Mark Parsons, red.) is eigenlijk het tegenovergestelde van Sarina Wiegman", concludeerde Miedema na de eerste dagen met Parsons.

"Zij is best wel hard en direct als coach, wat goed is. En ze is heel erg voetbaltechnisch ingesteld. Mark heeft een andere aanpak, hij hamert veel meer op teamgevoel. Het is wel anders dan wat we gewend zijn."

Wijze van Wiegman

Lange teambesprekingen, veel gepraat over het proces. Dat de 36-jarige coach nooit echt door de spelers omarmd werd, is een publiek geheim. Zijn aanpak werkte duidelijk niet voor Oranje. Maar wat dan wel? De wijze van Wiegman, die werkte wel. Een voetbaltechnische blik, duidelijk en direct.