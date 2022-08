Marokko ontslaat bondscoach drie maanden voor WK, deur voor Ziyech zwaait open

"We willen Halilhodzic hartelijk danken voor de periode waarin hij ons team heeft geleid, en voornamelijk omdat we ons onder hem voor het WK hebben geplaatst met een jong en ambitieus team."

"Vanwege het verschil in visie tussen de Marokkaanse bond en de bondscoach over de beste manier om ons voor te bereiden op het WK, hebben de twee partijen besloten om uit elkaar te gaan", meldt de Marokkaanse bond FRMF in een verklaring.

Drie maanden voor het begin van het WK voetbal heeft Marokko bondscoach Vahid Halilhodzic op straat gezet. De Bosnische trainer lag in de clinch met enkele sterspelers, onder wie Hakim Ziyech.

Mazraoui keerde onlangs na een goed gesprek met de ervaren coach terug bij de nationale ploeg, maar Ziyech en Halilhodzic slaagden er niet in om hun meningsverschil uit te praten. Ziyech leek het WK in Qatar daardoor te moeten vergeten.

De 69-jarige Halilhodzic werd in 2019 aangesteld als bondscoach van het Afrikaanse land. Hij liet Marokko vanuit een degelijke organisatie spelen en was daar succesvol mee, maar de omgang met enkele van zijn spelers verliep minder vlekkeloos.

De Marokkaanse bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa beloofde de fans van de nationale ploeg onlangs dat Ziyech toch mee zou gaan naar het toernooi. Nu Halilhodzic vertrokken is, lijkt de deur weer wagenwijd open te staan voor de creatieve middenvelder. Probleem is nog wel dat hij de laatste maanden bij Chelsea weinig speeltijd krijgt. Ziyech hoopt deze maand nog een transfer te maken, AC Milan wordt in dat kader vaak genoemd.

Halilhodzic tweemaal eerder vlak voor WK ontslagen

Voor Halilhodzic is het al de derde keer dat hij ontslagen wordt vlak voor een WK. Eerder wist hij zich met Ivoorkust (2010) en Japan (2018) voor de eindronde te kwalificeren, maar werd hij voor de start van het toernooi weggestuurd.

Marokko is op het WK in Qatar ingedeeld in groep F, waarin het Kroatië, België en Canada treft.