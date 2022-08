Baumgartl na chemokuren terug op trainingsveld en steunt 'emotionele' Haller

Timo Baumgartl traint weer. Bij de aan Union Berlin verhuurde PSV'er werd begin mei bij een routinecontrole een tumor in zijn teelbal ontdekt. De tumor werd direct verwijderd en drie maanden later heeft de verdediger de individuele training hervat. Nu staat hij in nauw contact met Sebastién Haller, bij wie vorige maand teelbalkanker werd vastgesteld. Baumgartl besloot open te zijn over zijn ziekte en het revalidatieproces. "Als voetballer ben ik een rolmodel. Het is belangrijk om te laten zien dat zo'n ziekte ook jonge mensen treft. Veel mensen stuurden me berichten toen ik het openbaarde. Daarna heb ik besloten om me als ambassadeur voor kinderen in Stuttgart met dezelfde problemen op te werpen." 'Kijk op leven verandert' "Kanker is in het begin een moeilijk woord. Het is de associatie met sterfelijkheid", zei Baumgartl op een persconferentie.

Quote Ik spreek Haller nu regelmatig. Ik probeer hem tips te geven. Timo Baumgartl

"Je krijgt een diagnose en krijgt daarna een somber gevoel. Het is in het begin moeilijk te accepteren. Ik heb wel geprobeerd het met humor te doen. Dat past het beste bij mijn persoonlijkheid. Maar je kijk op het leven verandert wel." Tijdens de chemotherapie probeerde Baumgartl zo fit mogelijk te blijven. "Ik bleef elke dag vijf kilometer hardlopen. Iedere ochtend. Je moet jezelf in een sterke fysieke staat erdoorheen slaan. Ik realiseer me nu dat de bijwerkingen mee bleven vallen doordat ik bleef sporten." Een week geleden kwam de beloning: de eerste stappen op het veld. Een individuele training onder de stralende zon bij zijn club in Berlijn.

Ein unbeschreibliches Gefühl 🙏🏽❤️ https://t.co/TBfwtyuVG6 — Timo Baumgartl (@BaumgartlTimo) August 4, 2022

"Een overweldigend gevoel. Het ultieme bericht voor een sporter. Elke dag dat ik hier aan kom rijden, is een groot plezier nu. Misschien mag ik snel weer eens een training met de groep mee gaan doen", blikt de 26-jarige Duitser vooruit. Baumgartl spreekt Haller Een maand geleden overkwam oud-spits van Ajax Haller hetzelfde als Baumgartl: bij de spits werd een kwaadaardige tumor in een teelbal ontdekt. "Sebastién krijgt nu de best mogelijke behandeling en zijn kans op herstel is zeer groot. We wensen hem veel sterkte en optimisme en onze gedachten zijn bij hem in deze moeilijke tijd", verklaarde sportdirecteur Sebastian Kehl van zijn nieuwe club Borussia Dortmund.

Afbeelding ter illustratie - Getty Images