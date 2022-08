Transavia zet passagier op zwarte lijst na delen foto vliegtuigongeluk

Transavia heeft een 18-jarige jongen op de zwarte lijst gezet. Hij mag vijf jaar niet mee met de luchtvaartmaatschappij. Gisteren, net voordat hij met het vliegtuig zou vertrekken vanaf Rotterdam, deelde de jongen via zijn mobieltje een foto van een vliegtuigongeluk.

"We zien het echt als een soort bommelding", zegt een woordvoerder van Transavia bij Rijnmond. "Personeel zag deze foto voorbijkomen, kinderen zagen de foto voorbijkomen. Het is niet niks. We nemen het daarom heel erg hoog op. De gezagvoerder heeft ook aangifte gedaan van bedreiging."

De jongen zou gisterochtend om 06.55 uur vanuit Rotterdam naar Zadar in Kroatië vliegen. Vlak daarvoor plaatste hij een foto van een ernstig vliegtuigongeluk op Airdrop. Dat is een systeem van Apple waarmee iPhone-gebruikers elkaar tegelijkertijd berichtjes sturen of bestanden kunnen delen.

De bemanning van het vliegtuig deed direct een aantal oproepen aan de passagier om zich te melden. Maar dat deed de 18-jarige jongen pas toen de piloot zei anders niet te zullen vertrekken.

Een grap

De Koninklijke Marechaussee haalde hem uit het vliegtuig en ondervroeg hem. De jongen zei dat het een grap was.

Het gebeurt wel vaker dat passagiers op een zwarte lijst worden geplaatst, zegt de woordvoerder. Het gaat dan meestal om passagiers die agressief worden. "Vooral tijdens de coronaperiode hadden we veel van dan soort gevallen. Bijvoorbeeld van mensen die weigerden zich aan de maatregelen te houden. Nu is het weer wat rustiger op dat vlak. Maar dit was nieuw voor ons."