Gijzeling in bank Beiroet, man 'wil geld opnemen voor ziekenhuisrekening vader'

In Beiroet houdt een man die gewapend is met een pistool bankmedewerkers gegijzeld. Ook dreigt hij zichzelf in brand te steken als hij zijn spaargeld niet kan opnemen.

Een klant die het bankgebouw wist te ontvluchten, zegt tegen lokale media dat de man zo'n 200.000 dollar wil opnemen voor de ziekenhuisrekeningen van zijn vader.

De Libanees heeft een blik benzine bij zich, gijzelt zes of zeven mensen en heeft drie waarschuwingsschoten gelost, zegt een veiligheidsfunctionaris tegen persbureau AP. Hoeveel klanten er binnen zijn bij de Federal Bank of Lebanon in de wijk Hamra, is niet bekend.

Op Twitter gaan beelden rond van de gijzeling: