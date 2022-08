Opnieuw meer geld en wapens naar Oekraïne, overleg over langdurige steun

Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken sturen meer hulp naar Oekraïne in de vorm van geld en wapens. Dat hebben ze aangekondigd op een donorconferentie voor Oekraïne in Kopenhagen.

De Britten sturen raketsystemen die doelen tot 80 kilometer ver kunnen raken. Volgens minister Wallace van Defensie kan Oekraïne zich daarmee beter verweren tegen het zware geschut van de Russen.

Denemarken geeft het land 110 miljoen euro extra financiële steun. Premier Frederiksen noemde de oorlog een strijd om de waarden waarop Europa en de vrije wereld zijn gebouwd en zei dat ze met de extra bijdrage de Deense steun voor Oekraïne kracht wil bijzetten.

Op de donorconferentie, georganiseerd door het VK, Denemarken en Oekraïne, is ook de Nederlandse minister Ollongren aanwezig. De besprekingen gaan over manieren om Oekraïne op de lange termijn te steunen en de samenwerking tussen Oekraïne en met name Noord- en Oost-Europese landen op het gebied van defensie te versterken.

Oorlogsmisdaden onderzoeken

In Berlijn heeft de Duitse bondskanselier Scholz gezegd dat hij er alles aan zal doen om het onderzoeken van oorlogsmisdaden in Oekraïne mogelijk te maken. Hij deed dat op de traditionele zomerpersconferentie, die is ingesteld door zijn voorganger Angela Merkel.

Hij kondigde nieuwe steunmaatregelen voor de Oekraïense defensie aan. "We breken met onze traditie en zullen wapens leveren, heel, heel veel wapens, zeer verreikende, zeer efficiënte wapens. En dat zullen we ook de komende tijd blijven doen." Hij noemde geen concrete aantallen of wapensystemen.

'Speciale taak voor Duitsland'

Scholz presenteerde overigens ook een nieuw pakket maatregelen voor mensen in Duitsland die moeite hebben hun energierekening te betalen. "Burgers kunnen erop rekenen dat we hen niet in de steek laten", zei Scholz.

Verder wees hij erop dat Duitsland vol blijft inzetten op het ontwikkelen van hernieuwbare energie om zo snel mogelijk niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Duitsland kan nog niet zonder Russisch gas. "Het zou helpen als er een gaspijplijn naar Centraal-Europa zou komen vanuit Spanje en Portugal", zei hij.

Ook hamerde hij erop dat de landen van de Europese Unie de problemen die nu spelen gezamenlijk moeten aanpakken. "Als het grootste land, met de grootste economie en de grootste bevolking in het centrum van Europa zie ik daarin een speciale taak voor ons weggelegd."