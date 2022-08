Vanavond op tv: Kan het kabinet iets doen aan de koopkracht? • Einde van het telefoongesprek

Inflatie en stijgende energiekosten: komt het kabinet de burgers tegemoet?

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen praten vandaag informeel over de stijgende prijzen en de dalende koopkracht van burgers. Volgende week vrijdag stuurt het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste verwachtingen over de ontwikkeling van de economie en de koopkracht naar het kabinet. Vanaf volgende week beginnen ook de gesprekken over de begroting voor 2023.

Boodschappen zijn het afgelopen jaar 18,5 procent duurder geworden. Veel huishoudens dreigen daardoor in financiële problemen te komen. Ook door de almaar stijgende energiekosten. Wat zijn maatregelen die hier iets aan kunnen doen? We bespreken het met Nynke de Zoeten in Den Haag. Te gast is hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek Peter Hein van Mulligen.