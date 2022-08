Rabobank: lening voor boer bij kwetsbaar natuurgebied nu 'zeer onwaarschijnlijk'

De Rabobank noemt het verstrekken van leningen aan boeren die dicht bij Natura 2000-gebieden zitten "zeer onwaarschijnlijk", vanwege de onzekerheid over de toekomst van die bedrijven.

In het licht van de verwachte ingrepen bij kwetsbare natuurgebieden is geld uitlenen voor een investering aan die boerenbedrijven nu niet het goede moment, zegt bestuursvoorzitter van de Rabobank Wiebe Draijer.

"Er zijn nog steeds goede plekken waar boeren wel door kunnen en waar je juist met investeringen en verduurzamingen een boer kan helpen zijn bedrijf degelijker te maken voor de volgende fase, maar dicht rond die natuurgebieden is dat nu wel zeer onwaarschijnlijk."

Emotie

De focus van het kabinet op het stoppen van bedrijven heeft boeren in grote onzekerheid gebracht, zegt Draijer over de boerenprotesten van de laatste maanden. "En dat daar ook een gevoel van onrecht uit ontstaan is waar heel veel van de emotie uit te verklaren is."

De Rabobank gaat ook praten met stikstofbemiddelaar Remkes. Volgens Draijer is het belangrijk om in gesprek te gaan met verschillende spelers in de keten over een oplossing die breder is dan de oorspronkelijke insteek van het kabinet.

"Waarbij je gaat kijken naar mogelijkheden om in de regio bedrijven te plaatsen die door willen naar plekken waar dat kan, en bedrijven die willen stoppen een eerbiedwaardige manier van stoppen te bieden."

Andere keuzes

Begin juli zei de Rabobank in Trouw dat ze met de kennis van nu in het verleden anders zouden hebben gehandeld. De bank is verreweg de grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland en financierde jarenlang voor een groot deel de schaalvergroting in de veehouderij.

"Ik denk dat je dat een beetje moet zien zoals ik ook naar mijn eigen leven kijk", zegt Draijer daarover. "Als je alles had geweten wat je nu weet, dan had je in het verleden waarschijnlijk ook andere keuzes gemaakt."

Onzekerheid

De Rabobank heeft in het eerste halfjaar een winst van 1,6 miljard euro gemaakt. Draijer noemt het een degelijk resultaat, maar hij ziet wel een wisselend economisch beeld.

Enerzijds is de impact van corona steeds kleiner, maar tegelijkertijd zijn er negatieve effecten vanwege de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Dat is terug te zien in de inflatie, maar ook in de toelevering van producten die stokt, zegt Draijer.