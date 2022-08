250 vogels aangetroffen in te krappe en smerige volières

Het gaat om zo'n 240 gras- en valkparkieten en een tiental bleekkoprosella's en roodvoorhoofdkakariki's. Een paar waren stervende of al gestorven. Een ander deel had worm- en mijtinfecties.

In een achtertuin in Purmerend hebben diereninspecteurs vorige week 253 vogels aangetroffen in "verroeste, veel te krappe en smerige volières", waar ontlasting en oud vogelvoer lagen en muizen rondliepen, zegt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

De LID heeft alle dieren in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in bewaring genomen. De eigenaar, een handelaar, had de situatie voor de vogels mogen verbeteren, maar hij heeft afstand gedaan van de dieren. De verbetering kwam neer op het volledig vervangen van de kooien, of de vogels op een andere locatie onderbrengen, zegt de inspectiedienst.

De eigenaar moet de kosten voor transport, tijdelijk onderdak en (medische) verzorging betalen. Als de dieren weer gezond zijn, worden ze herplaatst.