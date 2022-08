Veevoerproducent ForFarmers: gepolariseerd debat door aanpak stikstofcrisis

Diervoerderbedrijf ForFarmers vindt dat de stikstofcrisis in Nederland leidt tot een gepolariseerd debat en grote onrust onder veehouders. Topman Chris Deen roept daarom op tot een gesprek "waarin alles bespreekbaar is".

ForFarmers verkoopt voer voor onder meer koeien, varkens en kippen. Het bedrijf, dat marktleider is in Europa, heeft er dus belang bij dat zijn afzet in Nederland zo groot mogelijk blijft. Eerder liet ForFarmers aan NRC weten het boerenprotest in Stroe financieel te hebben gesteund.

De diervoederproducent zegt in de stikstofcrisis dan ook naar andere mogelijkheden te willen kijken. "Onze positie is dat we oplossingen zien in innovatie en samenwerking en niet in de bottebijlmethode van afscheid nemen van heel veel vee", zei Deen bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Het ziet er alleen niet naar uit dat het ForFarmers zelf volgende week in gesprek gaat met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Het bedrijf was uitgenodigd, om samen met andere grote bedrijven uit de agrarische sector om tafel te gaan zitten over de stikstofcrisis.

"We hebben geantwoord dat we zeker graag meepraten over oplossingen in dit lastige dossier, maar dat we het belangrijk vinden dat er eerst gesproken wordt met vertegenwoordigers van boerenorganisaties", zegt een woordvoerder. "Zoals het er nu voorstaat, zijn we er volgende week dus niet bij."

Minder varkens, meer kippen

ForFarmers verkocht afgelopen half jaar minder voer, vooral in de varkenssector. Volgens het bedrijf komt dat doordat vooral in Duitsland varkensboeren zijn gestopt. Ook in Nederland daalde het volume, doordat boeren stopten met hun bedrijf. Doordat China minder varkens importeert vanwege de pest, is er in Europa sprake van overproductie.

Wel steeg de totale omzet van het bedrijf met totaal 21,5 procent, doordat het de hogere kosten voor grondstoffen, energie en brandstof doorberekende. De bruto winst nam daardoor met ruim 18 procent toe, tot 257 miljoen euro.

Het bedrijf verwacht verder dat er in de toekomst meer kipproducten worden gegeten. Daarom gaat het nauw samenwerken met 2Agriculture, dat pluimveevoer in Groot-Brittannië produceert. De Britse toezichthouder moet nog goedkeuring geven voor deze fusie.