Vliegende start Korstanje op EK zwemmen met Nederlands record

Nyls Korstanje is vliegend van start gegaan op de EK zwemmen in Rome. Hij zette een Nederlands record neer in de series van de 50 meter vlinderslag. Ook Arno Kamminga en Marrit Steenbergen startten goed bij de Europese kampioenschappen. Korstanje tike op de 50 meter vlinderslag aan na 22,90. Dat betekende niet alleen een Nederlands record, maar ook de snelste tijd in de series. Hij dook 0,12 seconden onder het vorige record, dat ook op zijn naam stond. De Fransman Maxime Grousset kwam met 23,20 nog het dichtst bij Korstanje in de buurt. Thomas Verhoeven redde het net niet. Hij kwam 0,10 tekort voor een halvefinaleplaats. Kamminga en Steenbergen probleemloos verder Op de 100 meter schoolslag plaatste Kamminga zich probleemloos voor de halve finales van de EK. De 26-jarige Nederlander, die in juni tweede werd op de WK en zilver pakte bij de Spelen van Tokio, zette met 59,32 de tweede tijd van de series neer, achter de Italiaanse wereldkampioen Nicolò Martinenghi.

De EK bij de NOS De Europese Kampioenschappen zijn uitgebreid te volgen bij de NOS. Op NOS.nl en in de NOS-app zijn er dagelijks streams met livesport. Vanaf vrijdag is er elke avond een extra Studio Sport-uitzending op NPO 1, 2 of 3 met samenvattingen en livesport. Donderdagavond is er op NOS.nl en in de NOS-app tussen 18.00 en 19.20 uur een livestream met de finales van de eerste dag van de EK zwemmen.

Steenbergen plaatste zich op de 100 meter vrije slag voor de halve finales. Ze zwom op de openingsdag van de EK in 54,22 naar de tweede tijd in de series. Alleen Charlotte Bonnet uit Frankrijk was met 53,92 sneller. Op de 400 meter wisselslag was Thomas Jansen snel genoeg voor een plaats in de finale. Hij zette in de series de zesde tijd neer. We spraken Kamminga voorafgaand aan de EK: