Boer krijgt tachtig uur werkstraf voor snelwegdumping

De rechtbank in Arnhem heeft een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week opgelegd aan een 42-jarige boer uit de gemeente Oost Gelre.

Ook moet de varkenshouder 3600 euro betalen aan Rijkswaterstaat voor het schoonmaken van een stuk snelweg, meldt Omroep Gelderland.

De varkenshouder werd op 28 juli op heterdaad betrapt toen hij bij een boerenactie een lading zaagsel, mest en stro dumpte op de op- en afrit van de snelweg A18 bij Varsseveld.

"Dat zorgde voor een gevaarlijke situatie", aldus de officier van justitie op een snelrechtzitting. "Demonstreren is een grondrecht. En het is begrijpelijk dat de stikstofplannen veel emotie oproepen. Maar je overtreedt een grens als je gevaarlijke situaties creëert", aldus de aanklager.

Hij eiste 100 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. In het vonnis ging de rechtbank daar met 80 uur werkstraf en een week voorwaardelijke celstraf iets onder zitten.

Trekker zonder kenteken

De man bekende eerder dat hij het afval heeft gedumpt, met een trekker zonder kenteken. Hij was niet de enige actievoerder op de A18, maar met wie hij samen was wil hij niet zeggen. "Ik sta niet achter de actie, maar vond wel dat ik iets moest doen", aldus de varkenshouder bij de rechter. "Ik had een machteloos gevoel. Ik voel me bedreigd door wat er gaat gebeuren en maak me zorgen over de toekomst van mijn bedrijf en gezin."

Niet in beroep

Zowel het Openbaar Ministerie als de boer hebben al aangegeven dat ze de uitspraak van de rechtbank accepteren en dus niet in hoger beroep gaan.

De man uit Oost Gelre is de eerste die is veroordeeld voor een boerenactie. Morgen staan vijf mannen terecht bij de rechtbank Zwolle. Zij worden verdacht van het gooien van bierflesjes naar de politie bij de blokkade van een distributiecentrum van Albert Heijn