Braziliaanse licht moeder op, steelt voor 135 miljoen euro aan kunst

Een Braziliaanse vrouw van 82 is door haar dochter grootschalig opgelicht, met behulp van mensen die zich voordeden als spirituele helpers. Zo werd ze beroofd van 16 schilderijen ter waarde van omgerekend 135 miljoen euro, zegt de politie.

Het slachtoffer had de schilderijen geërfd van haar man, een kunstverzamelaar en -handelaar. Hun dochter was volgens de politie de spil in de oplichting, waarvoor ze mensen inschakelde die zich uitgaven voor helderzienden.

Onder het bed van een van die handlangsters in Rio de Janeiro troffen agenten elf schilderijen aan, waaronder Sol Poente van Tarsila do Amaral, dat omgerekend ruim 57 miljoen euro waard is. Drie andere schilderijen werden in een galerie in Sao Paulo gevonden.

De politie hield vijf mensen aan, van wie de dochter van het slachtoffer en de overleden kunsthandelaar dus de hoofdverdachte is.

In deze video is te zien hoe de schilderijen onder het bed vandaan werden gehaald: