Ryanair-baas: tijd van spotgoedkoop vliegen is voorbij

Ryanair-baas Michael O'Leary zegt in een interview dat de tijd dat vakantiegangers voor 10 euro kunnen vliegen voorbij is. Aan de BBC laat hij weten dat dat komt door de hoge brandstofkosten.

De gemiddelde ticketprijs gaat de komende vijf jaar van 40 euro naar ongeveer 50 euro, verwacht O'Leary. "Tickets voor 1 euro of zelfs 10 euro zullen de komende jaren niet meer te krijgen zijn."

Maar hij denkt dat ondanks die hogere prijzen mensen zullen blijven vliegen, ook als het leven over de hele linie duurder is. "Mensen zullen vaak blijven vliegen. Maar tegelijkertijd zullen ze ook veel prijsgevoeliger worden."

'Aanpak misplaatst'

Het commerciële vliegverkeer veroorzaakt ruim 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Jarenlang bleef de luchtvaart buiten schot bij de aanpak van klimaatverandering. Maar overheden en maatschappijen zijn bezig met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door het maken van wereldwijde afspraken over emissiestandaarden en het invoeren van een vliegtaks.

De Ryanair-baas vindt de focus op de luchtvaart misplaatst. Volgens hem stoten auto's, vrachtwagens en schepen veel meer CO2 uit. Zo zou de hoeveelheid broeikasgassen sneller zijn te reduceren als voertuigen op de weg switchen van fossiele brandstof naar elektrisch.

Drukte

In het interview met de BBC uit O'Leary verder kritiek op de drukte op de Europese luchthavens, deze zomer. Hij zegt weinig sympathie te hebben voor de luchthavens, omdat ze de drukte al maanden van tevoren hebben zien aankomen.

Ook is O'Leary kritisch over de Brexit. Ryanair is gevestigd in Dublin, maar verzorgt veel vluchten in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar staan al de hele zomer lange rijen met passagiers en verloren bagage.

Te zuinig tanken

O'Leary noemt de Brexit een ramp voor het vrije verkeer van werknemers. Hij vindt dat de Britten moeten toegeven dat het vertrek uit de Europese Unie de oorzaak is van het personeelstekort op Britse luchthavens. Volgens hem is het tijd dat de "stommiteit" van de Brexit wordt teruggedraaid.

Er is regelmatig kritiek op Ryanair. De maatschappij is herhaaldelijk beschuldigd van het te zuinig tanken van de vliegtuigen, waardoor de toestellen bij uitwijksituaties in de problemen zouden kunnen komen. Ook zou Ryanair slecht betalen en slecht met zijn personeel omgaan, maar O'Leary noemt die beschuldigingen onzin.