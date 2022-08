Wüst aan de slag als talentenbegeleider bij TalentNED; hereniging met Kemkers

Ireen Wüst, Nederlands succesvolste olympiër aller tijden, gaat schaats- en fietstalent begeleiden bij TalentNED. Als zogeheten 'topsportmentor' zal Wüst zich ontfermen over jonge amateurs die vroeg of laat de stap naar de Nederlandse topsport moeten maken.

Bij TalentNED wordt ze herenigd met Gerard Kemkers, directeur van TalentNED. Wüst en Kemkers werkten negen jaar succesvol samen bij schaatsploeg TVM.

"Ik ben erg verheugd dat Ireen, met al haar kennis en ervaring, gaat helpen", zegt Kemkers. "We willen graag de nieuwe Sven, Marianne, Mathieu óf Ireen opleiden en vinden het fantastisch dat we talenten kunnen koppelen aan de meest succesvolle olympiër aller tijden."

Begin carrière na topsport

Voor Wüst, die in maart van dit jaar stopte met schaatsen, is het een begin van haar carrière na het topsportleven. "Ik vind het fantastisch om met mijn 18 jaar aan ervaring in de topsport de talenten van de toekomst verder te gaan helpen. Tijdens mijn topsportcarrière had ik ook graag iemand met veel ervaring in de topsport om mij heen willen hebben."

Wüst won in haar carrière zes keer olympisch goud en is meervoudig wereld- en Europees kampioen allround. Voor haar uitzonderlijke prestaties op de Olympische Winterspelen werd Wüst in februari als eerste Nederlandse sporter benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Bekijk hieronder de reactie van Ireen Wüst na het ontvangen van de onderscheiding: