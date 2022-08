Podium Witteman verder als Podium Klassiek met Dieuwertje Blok

Dieuwertje Blok en Floris Kortie volgen Paul Witteman op als presentator van het populaire tv-programma voor klassieke muziek Podium Witteman. Het programma heet vanaf 11 september Podium Klassiek. Witteman stopte aan het eind van vorig seizoen.

Kortie was al een van de vaste gezichten van het programma aan het eind van de zondagmiddag, evenals huispianist Mike Boddé, die ook blijft.

Blok presenteert al jaren het programma NTR Podium op NPO Radio 4 en is daarmee geen onbekende in de wereld van de klassieke muziek. In Podium Klassiek gaat ze in gesprek met jong muzikaal talent en met topmusici uit binnen- en buitenland, die live komen musiceren. In het programma is ook ruimte voor andere muziekgenres en -stijlen. Het wil laten zien dat ook klassieke muziek zich blijft ontwikkelen.

Grenzen verleggen

"Ik zie er enorm naar uit om samen met Floris en Mike een mooi programma te maken", zegt Blok over haar nieuwe programma. "De combinatie van het presenteren van NTR Podium en Podium Klassiek is een droom die uitkomt. Ik houd van klassieke muziek in de breedste zin van het woord. Het Nederlandse muziekleven broeit en bloeit: jonge klassieke musici verleggen al jaren de grenzen van de muziek en ik ga graag met hen mee op die reis."

Floris Kortie zegt dat hij de laatste tijd door veel mensen is aangeklampt met de vraag of het programma toch wel doorgaat. Hij is blij dat hij dat nu kan bevestigen: "Op de vertrouwde zondag, in onze vertrouwde studio en versterkt met het enthousiasme en de betrokkenheid van Dieuwertje Blok."

Ook Mike Boddé, die elke week op zijn eigen manier een muzikaal onderwerp uitdiept, is opgelucht: "Goddank blijft zo'n beetje het enige programma ter wereld met elke week live klassiek en aanverwante muziek bestaan. Ik zou me geen raad weten zonder."