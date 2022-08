Geen vergunning noodlottige kampioensrit KVV Losser

Voetbalvereniging KVV Losser had in mei geen vergunning voor een rit met een kampioenswagen door Losser. Twintig tieners raakten gewond, nadat de platte wagen in de bocht was gekanteld en op de kop terechtkwam. Vier van hen kwamen zwaargewond in het ziekenhuis terecht.

Aanvankelijk wilde de gemeente Losser niet zeggen of de voetbalclub ontheffing had om met een trekker met platte huifkar door het dorp te rijden. Nu is die duidelijkheid er wel. "Er bleek inderdaad geen ontheffing te zijn aangevraagd, dan wel verleend voor deze activiteit", aldus een woordvoerder van de gemeente bij RTV Oost.

Bij het vieren van het behaalde kampioenschap werd een voetbalteam van KVV Losser op 21 mei traditiegetrouw door het dorp gereden op een kar, voortgetrokken door een trekker. Door nog onbekende oorzaak kantelde de kar en kwamen de twintig tieners deels onder de wagen terecht.

Engeltje op onze schouder

Rogier van Vliet van KVV Losser zei de ochtend na het ongeluk dat "een gevoel van opluchting" overheerste. "De berichten van de personen die naar het ziekenhuis zijn geweest, zijn dermate positief dat we vooral mogen spreken van enorme schrik en een engeltje op onze schouder", aldus Van Vliet toen.

Nu blijkt dus dat de voetbalclub geen vergunning had voor de rit. Het politieonderzoek loopt nog, maar het ontbreken van een vergunning kan betekenen dat het Openbaar Ministerie eraan te pas komt. Daarbij wordt nagegaan of de club strafrechtelijk kan worden vervolgd of dat clubleden zich individueel voor de rechter moeten verantwoorden.

Geen verdachte

Van Vliet wil nu niet reageren. "Wij hebben juist van de politie te horen gekregen dat KVV Losser geen verdachte meer is. Daar wil ik het graag bij laten", zegt hij. Zowel de politie als het OM benadrukken dat de zaak nog in onderzoek is en dat over de afhandeling nog niets bekend is.

Volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) is het verboden personen te vervoeren in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.