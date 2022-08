Van Ronaldo tot Depay: deze negen spelers wachten nog op transfer

De transfermarkt is nog precies drie weken geopend. De meeste clubs hebben hun selectie al nagenoeg rond, maar een aantal spelers hoopt nog met smart op een nieuwe werkgever. We selecteerden negen aansprekende namen die graag voor 1 september een transfer willen maken. Cristiano Ronaldo (Manchester United) De Europa League, dat vindt Cristiano Ronaldo maar niks. En dus wil de Portugees een jaar na zijn terugkeer bij Manchester United alweer vertrekken. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes voerde enkele weken geleden al ellenlange gesprekken met de clubleiding en Erik ten Hag, die als nieuwe manager maar wat graag over de sterspeler wil blijven beschikken. De Engelsen staan niet bepaald te springen om Ronaldo alweer te laten gaan.

Bankzitter Ronaldo met schuin achter hem Manchester United-coach Ten Hag - EPA

Maar het grootste obstakel voor een mogelijke transfer van Ronaldo is dat het aantal clubs dat Champions League speelt én zijn torenhoge salaris kan ophoesten, beperkt is. Onder meer Bayern München, Paris Saint-Germain en Chelsea werden aan 'CR7' gelinkt, maar hapten niet toe. De 37-jarige Ronaldo blijft nog drie weken hopen op een oplossing. Met 140 doelpunten is hij topscorer aller tijden van de Champions League. Zijn eeuwige rivaal Lionel Messi staat op 125 doelpunten en er is Ronaldo uiteraard veel aangelegen om het record in handen te houden. Hakim Ziyech (Chelsea) Bij de eerste competitiewedstrijd van Chelsea van dit seizoen, tegen Everton, bleef Hakim Ziyech negentig minuten op de bank. En dat overkomt de oud-speler van Ajax, FC Twente en sc Heerenveen onder Thomas Tuchel veel vaker dan hem lief is. De Duitse manager bouwt veel defensieve zekerheid in en heeft in zijn 3-4-2-1-systeem simpelweg geen ruimte voor Ziyech.

Afbeelding ter illustratie - Pro Shots

Kortom: de situatie van de Marokkaans international op Stamford Bridge is uitzichtloos aan het worden. AC Milan wordt de hele zomer al aan Ziyech gelinkt, maar de Italiaans kampioen pakt nog steeds niet door. Het zorgt ervoor dat inmiddels ook een lager aangeschreven club als Leeds United hoopt hem te strikken. Memphis Depay (FC Barcelona) FC Barcelona gaf Memphis vorige week een niet mis te verstane hint. Hij moest zijn rugnummer 9 afstaan aan topaankoop Robert Lewandowski en kreeg er nummer 25 voor terug. Diezelfde dag plaatste Memphis onderstaande tweet. Het dondert en bliksemt in het normaal zo zonnige Barcelona.

Niet alleen Lewandowski kwam deze zomer naar Camp Nou, ook aanvaller Raphinha werd aangetrokken en Ousmane Dembélé tekende na lang gesteggel een nieuw contract. Met de van een zware blessure herstelde Ansu Fati en ook Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres is Barça voorin ruim voorzien. Memphis, die een jaar geleden transfervrij werd weggeplukt bij Olympique Lyon, is min of meer overbodig geworden. Met name Juventus en Galatasaray worden aan hem gelinkt. Noa Lang (Club Brugge) In juni gaf Noa Lang een spraakmakend afscheidsinterview aan diverse Belgische media. "Ik heb het Belgisch voetbal heet gemaakt", zei de international van Oranje zonder een spoortje bescheidenheid. "In Nederland kijkt men ineens naar jullie competitie. Kinderen van zes, zeven jaar kennen Club Brugge nu, dankzij mij." Lang vertelde ook dat hij in de belangstelling stond van AC Milan en niet verwachtte nog terug te keren in België.

Noa Lang, op eigen verzoek op de bank bij Club Brugge - Pro Shots

Inmiddels is het ruim twee maanden later. Milan koos voor zijn ploeggenoot Charles De Ketelaere en Lang zelf staat nog altijd onder contract bij Brugge. De aanvaller speelde 'gewoon' mee in de duels om de Belgische Supercup en de eerste drie competitiewedstrijden. Daarbij kon hij geen grote indruk maken: Lang wist niet te scoren en gaf slechts één assist in die vier duels. Vrijdag tegen Zulte Waregem (1-1) zat hij op eigen verzoek op de bank, omdat er op de achtergrond transferontwikkelingen speelden. Die zijn nog steeds niet concreet geworden. Derrick Luckassen (PSV) In 2017 betaalde PSV vijf miljoen euro om Derrick Luckassen over te nemen van AZ, maar de verdediger werd al snel gewogen en te licht bevonden. Sindsdien herhaalt zich ieder jaar hetzelfde tafereel in Eindhoven. Luckassen meldt zich in de voorbereiding op De Herdgang, speelt nog een paar oefenduels en verdwijnt stilaan naar de achtergrond. Geen club wil hem kopen, maar PSV vindt elk jaar wel weer een club die hem wil huren.

Derrick Luckassen meldt zich vol goede moed op de training van PSV - Pro Shots

Ieder jaar wordt de club die Luckassen huurt een beetje kleiner: van Hertha BSC via Anderlecht naar Kasimpasa en vorig seizoen Karagümrük. Inmiddels is hij 27 jaar en loopt zijn contract bij PSV nog maar een jaartje door. De club wil hem daarom het liefst verkopen, anders loopt Luckassen volgend jaar gratis de deur uit. Maar wie ziet het nog zitten in de verdediger die het nergens geweldig deed? Sean Klaiber (Ajax) In een van de eerste oefenduels van Ajax droeg Sean Klaiber nog de aanvoerdersband. Maar als de 28-jarige rechtsback daar hoop uit putte, dan kwam hij bedrogen uit. De door Erik ten Hag binnengehaalde Klaiber beseft inmiddels dat hij onder diens opvolger Alfred Schreuder niet op veel speeltijd hoeft te rekenen.

Sean Klaiber met de aanvoerdersband van Ajax om de bovenarm - ANP

Sterker nog: in de eerste twee officiële duels kwam Klaiber geen minuut in actie. En toen was de nieuwe Mexicaanse rechtsback Jorge Sánchez nog niet aangetrokken. Nu Klaiber derde keus is geworden, zal Ajax openstaan voor een verkoop of verhuur. Samuel Umtiti (FC Barcelona) Wat voor veel Nederlandse clubs de Open Dag is, heet bij Barcelona de Trofeu Joan Gamper. Jaarlijks wordt een week voor het begin van het nieuwe seizoen in Camp Nou een oefenduel gespeeld, waarbij de spelers één voor één aan het publiek worden voorgesteld. Zondag versloeg Barcelona het Mexicaanse Pumas UNAM met liefst 6-0.

Samuel Umtiti wil zich niet langer laten uitfluiten door de fans van Barcelona - EPA

Een jaar geleden werd Umtiti nog uitgefloten bij zijn presentatie op de Trofeu Joan Gamper. De fans zagen en zien hem graag vertrekken, maar een transfer bleef destijds uit. De Franse verdediger wilde een nieuwe vernedering voorkomen en bleef zondag thuis, hopend dat een transfer dit jaar wel rondkomt. Hassane Bandé (Ajax) Ajax viste de voorbije seizoenen regelmatig een pareltje op uit de transfermarkt, maar er zat ook weleens een miskoop tussen. Hassane Bandé bijvoorbeeld, die in 2018 voor liefst 8,25 miljoen werd weggeplukt bij KV Mechelen.

Zelfs bij Jong Ajax komt Hassane Bandé niet uit de verf - Pro Shots

De Burkinees raakte al snel zwaar geblesseerd, maar eenmaal fit kon hij ook geen indruk maken bij Jong Ajax, laat staan in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen deed de vleugelaanvaller het met zeven treffers naar behoren bij de kleine Kroatische club NK Istra, maar dat heeft niet geleid tot nieuw perspectief in Amsterdam. Het contract van Bandé loopt nog een jaar door, daarom zet Ajax in op verkoop in plaats van verhuur.

Adrien Rabiot (Juventus) Wellicht had je Frenkie de Jong in dit artikel verwacht. Maar ondanks alle transfergeruchten past hij niet in dit gezelschap van spelers die snakken naar een transfer. Het liefst blijft De Jong immers bij Barcelona om voor zijn plek te knokken. Het zorgt ervoor dat Manchester United, dat al wekenlang hoopt op de komst van de Oranje-international, inmiddels ook naar andere middenvelders kijkt. Naar Adrien Rabiot, bijvoorbeeld.

Adrien Rabiot - Pro Shots