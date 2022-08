Satellietfoto's laten grote schade zien op Russische militaire basis op de Krim

Een Russische militaire basis op de Krim die afgelopen week werd aangevallen, is zwaar beschadigd door de aanval. Dat blijkt uit satellietbeelden die internationale media hebben gepubliceerd van voor en na de aanval.

Op foto's is te zien dat zeker zes Russische gevechtsvliegtuigen zijn vernietigd en dat de basis grotendeels is verwoest door brand. Wel lijken de landingsbanen nog intact.

De beelden zijn gemaakt door Planet Labs, dat wereldwijd satellietfoto's maakt. Het is de eerste onafhankelijke bron die aantoont dat de Russische basis schade heeft opgelopen.

Dinsdag werden zware explosies gemeld op de Saki-vliegbasis op het door Rusland geannexeerde schiereiland. Volgens ooggetuigen waren er twaalf grote explosies. Er is één dode gemeld.

Geen verantwoordelijkheid

Analisten zeggen dat Oekraïne erachter zit, maar dat land neemt geen verantwoordelijkheid voor de aanval. De satellietbeelden tonen wel aan dat het een gerichte actie was, stellen onder meer The New York Times en de BBC.

De Oekraïense defensieminister Oleksii Reznikov wil dat niet bevestigen. Hij beweert dat onvoorzichtige militairen de explosies op de basis hebben veroorzaakt. "Ik denk dat Russische militairen op deze vliegbasis een simpele regel hebben genegeerd: rook niet op gevaarlijke plekken", zei Reznikov.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de ontploffingen in depots waren en dat het ging om een incident. Volgens militaire experts van het Amerikaanse Instituut voor Oorlogsstudies willen de Russen niet toegeven dat ze zijn aangevallen om hun imago niet te schaden.

Escalatie

Een militaire actie van Oekraïne op de Krim zou een verdere escalatie van de oorlog betekenen. Zo waarschuwde de Russische oud-president Medvedev dat als Oekraïne met raketbeschietingen de Krim wil heroveren, "de dag des oordeels dan snel zal komen".