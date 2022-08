Toussaint geniet bij EK van Romeinse buitenlucht: 'Ik hou van dit zwembad'

De 28-jarige rugslagspecialiste won in 2020 goud op de 50 meter, haar enige EK-medaille op de lange baan tot nu toe. Komen daar meer gouden medailles bij? Het zou zomaar kunnen. Toussaint geldt in de Italiaanse hoofdstad als een van de favorieten op de 50 en 100 meter.

Vanavond zien we diverse Nederlandse in actie in onder meer de halve finales van de vlinderslag (mannen), 100 meter vrije slag (vrouwen) en de 4x200 meter vrije slag (vrouwen).

De EK zwemmen in Rome zijn van 11 tot en met 17 augustus te zien bij de NOS. Dagelijks worden de finalesessie vanaf 18.00 uur uitgezonden via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Toussaint leek goed geprepareerd voor de titelstrijd in Rome, totdat een coronabesmetting begin juli wat roet in het eten gooide.

Nauwelijks klachten

Haar voorbereiding werd ineens overhoop gegooid toen ze verplicht in quarantaine moest. "Ik mocht in die week niet in het water. Ik was vooral bezig met wat fietsen in mijn eentje, dat was tenminste nog iets. Ik heb vervolgens in Amerika pas weer volle bak kunnen trainen", vertelt Toussaint vanuit Rome.

Toussaint heeft naar eigen zeggen nauwelijks klachten overgehouden aan haar besmetting. "Je voelt je misschien wel anders na een week van wedstrijden en daarna een week niet trainen. Dat was misschien even wennen, maar verder was het prima."