Van de Zandschulp niet opgewassen tegen Norrie, Kyrgios verrast Medvedev

Botic van de Zandschulp heeft in Montreal niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Cameron Norrie. In de tweede ronde sneuvelde de Nederlander kansloos tegen de Brit, die de laatste weken aan een indrukwekkende serie bezig is: 6-1, 6-2.

Norrie verloor de laatste anderhalve maand alleen een keer van Novak Djokovic (in de halve finale van Wimbledon) en Daniil Medvedev (in de finale van Los Cobos). Vanaf volgende week kan hij in deze vorm zomaar weer toptienspeler zijn.

Van de Zandschulp miste in de derde game nog de kans om op een break voorsprong te komen, waarna hij zeven games op rij verloor en eigenlijk al tegen een kansloze achterstand aankeek.

Exit Medvedev en Alcaraz

Grote verrassingen waren de nederlagen van Medvedev en Carlos Alcaraz, de twee hoogst geplaatste spelers op het toernooi. Medvedev verloor van de wispelturige Nick Kyrgios, Alcaraz verspeelde zelfs nog een matchpoint tegen Tommy Paul.

Volgende week is in Cincinnati nóg een masterstoernooi op hardcourt, waar Tallon Griekspoor zijn rentree heeft gepland op de tennisbaan. Tim van Rijthoven had daar met een wildcard aan de kwalificaties mogen meedoen, maar wil nog geen risico's nemen na zijn rugblessure.