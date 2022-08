Wekdienst 11/8: Afvaldumper boerenprotest voor rechter • Internationale conferentie Oekraïne

Goedemorgen! Een 42-jarige man verschijnt vandaag voor de rechter vanwege zijn rol bij het dumpen van afval bij boerenprotesten, en Denemarken en het Verenigd Koninkrijk houden een internationale conferentie om geld op te halen voor Oekraïne.

Eerst het weer: de zon schijnt volop en het wordt op veel plaatsen tropisch warm. De maxima komen uit rond 33 graden in het zuiden, 27 tot 31 graden elders. Ook de komende dagen houdt het zeer warme zomerweer aan.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Een 42-jarige man uit de gemeente Oost-Gelre staat vandaag voor de rechter voor zijn aandeel in het dumpen van afval op de A18. Bij een van de boerenprotesten eind vorige maand werd hij op heterdaad betrapt door de politie.

In Kopenhagen is een internationale conferentie voor Oekraïne, georganiseerd door Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Ook de Nederlandse defensieminister Ollongren is erbij. De conferentie is bedoeld om de samenwerking tussen Oekraïne en met name Noord- en andere Oost-Europese landen op het gebied van defensie te versterken.

Het RIVM meldt hoeveel mensen een vaccinatie hebben genomen tegen het apenpokkenvirus. Ook wordt bekend hoeveel mensen in Nederland tot nu toe met het virus zijn besmet.

Vluchtelingen uit Oekraïne geven een concert in het Concertgebouw. Het zogeheten Ukrainian Freedom Orchestra komt naar Amsterdam als onderdeel van een wereldtournee en wordt begeleid door de Canadees-Oekraïense dirigent Keri-Lynn Wilson.

Wat heb je gemist? In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 76.000 bedrijven opgeheven, het hoogste aantal sinds 2007 - het jaar dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begon met registreren. Vooral zzp'ers stopten ermee. Het aantal faillissementen is ook iets toegenomen, maar blijft volgens het CBS "historisch laag". De afgelopen 2,5 jaar was het aantal faillissementen zeer laag. Een belangrijke oorzaak hiervan was de coronasteun, die veel bedrijven op de been heeft gehouden. Zo hebben bedrijven gezamenlijk voor meer dan 18 miljard euro aan belastinguitstel gekregen. De verwachting van de Kamer van Koophandel uit april dat het aantal faillissementen flink zou gaan toenemen, is dus nog niet uitgekomen.

Ander nieuws uit de nacht: 'IS-Beatle' opgepakt in Londen na uitzitten straf in Turkije: De Britse IS-aanhanger Aine Davis (38) is in Londen gearresteerd voor meerdere terrorismeverdenkingen, waaronder het inzamelen van geld voor terrorisme en het in bezit hebben van terroristische documenten. Hij was naar het Verenigd Koninkrijk gereisd nadat hij in Turkije een celstraf voor terrorisme had uitgezeten.

Kim Jong-un: Noord-Korea heeft coronavirus verslagen: De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un claimt dat het coronavirus in zijn land onder controle is. Ook kondigde hij versoepelingen aan van de zwaarste coronamaatregelen. Vorige maand meldde het land al dat het einde van de uitbraak in zicht was, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de coronasituatie toen eerder verslechterd dan verbeterd.

En dan nog even dit: Het wordt steeds warmer en dat heeft ook invloed op de temperatuur in huis. Om in de toekomst beter bestand te zijn tegen de hitte is er op het terrein van de TU Delft The Green Village. Daar wordt op verschillende manieren getest hoe je een huis koel kan houden. Groene muren en gevels en het installeren van speciaal glas, dat uv-straling met een druk op de knop tegenhoudt, kunnen daarbij helpen.

