Kim Jong Un: Noord-Korea heeft coronavirus verslagen

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un heeft de overwinning op het coronavirus uitgeroepen. Ook kondigde hij volgens staatspersbureau KCNA versoepelingen aan van de zwaarste coronamaatregelen. Die werden in mei ingevoerd vanwege een grote uitbraak in het autoritair geleide land.

Noord-Korea geeft geen openheid over het totaal aantal coronabesmettingen, maar deelt wel cijfers over "koortspatiënten". In mei lag dit aantal op bijna 400.000 per dag.

Twijfels WHO

Vorige maand meldde het land al dat het einde van de uitbraak in zicht was. Wereldgezondheidsorganisatie WHO zette daar grote vraagtekens bij. Volgens de VN-organisatie is de coronasituatie vorige maand eerder verslechterd dan verbeterd.

Volgens Kim zijn er 74 mensen aan corona overleden. Hij spreekt van een "ongekend wonder" in vergelijking met het aantal coronadoden in andere landen. Volgens deskundigen ligt het werkelijke aantal coronadoden in Noord-Korea hoogstwaarschijnlijk veel hoger.

Voor zover bekend is er in Noord-Korea geen vaccinatieprogramma tegen corona. Volgens Kim is het virus ingedamd door lockdowns, Noord-Koreaanse medicijnen en het "goedwerkende Koreaans-socialistische systeem".

KCNA meldt dat het land, ondanks de versoepelingen, moet vasthouden aan de "ijzersterke barrière tegen de pandemie". De meeste anti-coronamaatregelen zouden moeten blijven gelden tot de wereldwijde pandemie voorbij is.

Zuid-Koreaanse folders

Ook Kims zus, Kim Yo Jong, sprak zich volgens het staatspersbureau uit over corona. Ze zei dat het virus het land is binnengekomen via folders die Zuid-Korea vanuit de lucht over het land heeft verspreid.

Ze zei ook dat Kim Jong Un zelf "koorts" had opgelopen. "Hoewel hij ernstig ziek was, kon hij geen moment rusten. Hij moest het volk beschermen tot het einde van deze oorlog tegen de pandemie", zei zijn zus volgens KCNA.