Ook op koningsnummer dressuur verovert Van Liere bronzen WK-medaille

Scholtens (36) was op haar paard Indian Rock als eerste in actie gekomen. Ze zette een score neer van 74,589 procent. Dat leverde haar de vijftiende en laatste plaats op.

Bij de WK paardensport in het Deense Herning is Dinja van Liere twee dagen na haar bronzen medaille op de Grand Prix Special ook derde geworden op het koningsnummer van de dressuur: de kür op muziek. Emmelie Scholtens eindigde als laatste.

Eerder op de dag begonnen de Nederlandse springruiters van bondscoach Jos Lansink met een achtste plaats aan de landenwedstrijd. Dat was bij de springproef op tijd, het eerste onderdeel. Maikel van der Vleuten was met Beauville individueel de beste Nederlander op de veertiende plaats.

Zweden gaat in het landenklassement aan de leiding met 3,69 strafpunten. Frankrijk staat tweede met 5,44 en België derde met 5,49. Nederland heeft 9,31 strafpunten.

De landenwedstrijd telt nog twee manches, een op donderdag en een op vrijdag. De springruiters willen zich op het WK plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs van 2024. Het team van Lansink moet dan eindigen bij de beste vijf landen, exclusief Frankrijk.

Onbenullige fouten

"Ik had het liever iets anders gezien vandaag", zei Lansink. "We hadden net te veel onbenullige fouten. Voor hetzelfde geld waren de balken blijven liggen, maar dat geluk heb je een beetje nodig."

De bondscoach is optimistisch over de komende dagen. "We zijn het hele jaar in de eerste ronde niet perfect geweest, ik ga ervan uit dat het de komende dagen de goede richting op gaat. De paarden zijn fit en de ruiters hebben goed gereden. Maikel had een toprondje. Morgen gaan we voor de nulrondes."