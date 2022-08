Real Madrid wint na Champions League ook Europese Supercup, voor vijfde keer

Real-coach Carlo Ancelotti begon in Helsinki met exact hetzelfde elftal als in de Champions League-finale tegen Liverpool. Bij Eintracht was er slechts één wijziging ten opzichte van de Europa League-finale, die na strafschoppen werd gewonnen van de Schotse Rangers: Filip Kostic ontbrak omdat hij dicht bij een transfer naar Juventus is.

Eerste kans voor Eintracht

De eerste kans in de wedstrijd, die langzaam op gang kwam, was voor de Duitsers. Na balverlies van Ferland Mendy dook Daichi Kamada alleen voor Thibaut Courtois op, maar de Belgische doelman liet zien het keepen tijdens de zomerstop niet verleerd te zijn.

Daarna was het de beurt aan Real. Vinícius Júnior, matchwinner tijdens de Champions League-finale, zag zijn schot na een mooie aanval van de lijn gehaald worden door zijn landgenoot Lucas Tuta.

Acht minuten voor rust was Vinícius opnieuw dicht bij een goal, maar keeper Kevin Trapp zorgde knap voor een hoekschop. Uit die corner was het wel raak: Karim Benzema torende boven iedereen uit, kopte door naar Casemiro, die vervolgens David Alaba de kans gaf om vogelvrij binnen te tikken.