Vrijwilligers redden (weer) duizenden vissen van droogte

De vissen gingen vervolgens in watertanks een auto in en werden daarna door de vrijwilligers uitgezet in de IJssel, waar ze vandaan komen. "Het is zonde als ze allemaal doodgaan natuurlijk. Daar offer ik graag mijn vrije dag voor op", zegt een van de vrijwilligers tegen RTV Oost.

Eind juli hebben vrijwilligers ook al geholpen met het redden van honderden vissen uit een kolk bij de Waal in de buurt van het Gelderse Druten.