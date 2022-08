WK onder 20 begint met stunt Colombia, Oranjevrouwen spelen donderdagavond

Het WK voetbal voor vrouwen onder 20 jaar is in Costa Rica van start gegaan met een grote verrassing. Colombia, voor de tweede keer present op een WK, stuntte door het favoriete Duitsland met 1-0 te verslaan. Donderdag om 22.00 uur komt Nederland voor het eerst in actie, tegen Japan.

Duitsland is traditioneel een van de favorieten op het WK onder 20. De Duitse vrouwen waren bij alle tien edities van het toernooi van de partij, veroverden drie keer de wereldtitel en wonnen één keer zilver en twee keer brons.

Colombia was van tevoren dan ook bevreesd voor een afstraffing. Maar dat werd het in het broeierige Alajuela zeker niet. Bij de Duitse vrouwen ging veel mis en ze kwamen nauwelijks door de stugge defensie van Colombia heen. Drie minuten voor tijd viel de verdiende goal voor Colombia toen een schot van invalster Mariana Muñoz in de rechterhoek verdween.