Nederlandse alpinist (64) dood na val van berg in Zwitserland

In de Zwitserse Alpen is de Nederlandse bergbeklimmer Roland Bekendam (64) om het leven gekomen. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV).

De Maastrichtenaar probeerde samen met een klimpartner een bergkam van de Täschhorn te beklimmen, een 4491 meter hoge berg in het Mischabelmassief. Het duo vertrok om 03.15 uur uit een bivakhut. Op 3910 meter hoogte ging het mis: Bekendam gleed uit en viel naar beneden. Hij overleed ter plekke.

Bekendam was volgens de vereniging een van de meest ervaren allroundklimmers van ons land. Hij heeft tal van beklimmingen en routes op zijn naam staan en ondernam expedities in onder meer Pakistan, Nepal en Groenland. "Roland was een mentaal én fysiek sterke klimmer die alle disciplines van de sport beheerste", schrijft de organisatie.

Meer ongelukken in Europese bergen

De NKBV ziet deze zomer meer ongelukken in de Europese bergen dan in voorgaande jaren. Volgens directeur Robin Baks is er een groep nieuwe wandelaars die vaker onervaren de berg op klimt.

"In coronatijd is wandelen in Nederland enorm populair geworden, vooral onder jongeren tussen 21 en 30 jaar", aldus Baks. "Deze relatief onervaren wandelaars merken nu dat het terrein in de bergen een stuk minder vergevingsgezind is dan als je in Nederland over een boomwortel struikelt."

Maar het zijn vooral senioren die een dodelijke val maken in de bergen, stelt de vereniging. Die mensen hebben vaker onderliggende aandoeningen en een slechte conditie en worden sneller onwel door de hoogte en eventuele warmte. Onder de jongere wandelaars is het aantal dodelijk ongelukken beperkt, maar zij moeten wel vaker gered worden, aldus Baks.

Echtpaar

In het Oostenrijkse Tirol overleed maandag een 50-jarige Nederlander na een val van 80 meter van een berg. Een 41-jarige Nederlander overleed een paar dagen eerder door een val tijdens een bergwandeling in Zwitserland. Vorige maand kwam ook een Nederlandse vrouw (52) om tijdens een bergwandeling in Noorwegen.

Een Nederlandse echtpaar verongelukte zaterdag tijdens een wandeling in een rotsachtig gebied in de Franse regio Ardèche. De vrouw (66) zou onwel zijn geworden door de hitte en een hersenbloeding hebben gehad. Haar man (72 jaar) wilde hulp halen, maar kwam ten val en kreeg een hartstilstand.

Cijfers over het aantal ongelukken deze zomer heeft de NKBV nog niet. De balans wordt aan het eind van het seizoen opgemaakt in samenwerking met Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse wandelclubs.