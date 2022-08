Methaansatelliet vindt vuilnisbelt met klimaatimpact van 1,5 miljoen auto's

De onderzoekers wijzen ook vuilnisbelten in India en Pakistan aan als grote uitstoters. De uitkomsten van hun onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in Science Advances .

Onderzoekers van SRON Netherlands Institute for Space Research speuren met een satelliet naar grote methaanlekken over de hele wereld. Een vuilnisbelt in het Argentijnse Buenos Aires blijkt tientallen tonnen methaan per uur uit te stoten, vergelijkbaar met de klimaatimpact van anderhalf miljoen auto's.

De vuilnisbelt in Buenos Aires stoot 28 ton methaan per uur uit, de drie andere vuilnisbelten zijn goed voor respectievelijk drie, zes en tien ton methaan per uur. Dat komt neer op de impact van nog eens 130.000 tot 500.000 auto's.

"Toen we vervolgens inzoomden met een hoge resolutie-satelliet, zagen we dat er in die vier steden vuilnisbelten waren die verantwoordelijk zijn voor een groot gedeelte van die uitstoot", zegt SRON-onderzoeker Bram Maasakkers.

"Aan de ene kant is er grote opwinding over de kansen die deze techniek met zich meebrengt", zegt Manfredi Caltagirone, het hoofd van het International Methane Emissions Observatory van de Verenigde Naties. "Aan de andere kant geeft deze ontdekking ook reden tot zorg, omdat het extra bewijs geeft voor de omvang van het probleem."

Methaan is een bijna dertigmaal krachtiger broeikasgas dan CO2. Na CO2 is methaan het gas met de grootste bijdrage aan klimaatverandering: ongeveer een kwart van de huidige opwarming wordt erdoor veroorzaakt.

Zorgwekkend, maar er is ook hoop. Methaan blijft namelijk maar relatief kort in de atmosfeer hangen, waardoor de hoeveelheid snel zou dalen als we er minder van zouden uitstoten. Dat is dan ook "de snelste manier om de ergste effecten van klimaatverandering op korte termijn te verminderen", zegt Caltagirone.

"Als we de methaanuitstoot in 2030 met 40 tot 45 procent zouden terugdringen, kunnen we de opwarming in 2040 met een derde graad Celsius verminderen. Dat is in klimaattermen gesproken enorm. Het is een kans die we absoluut niet kunnen laten liggen in ons streven om de ergste gevolgen van klimaatverandering te vermijden."

Uitstoot verminderen

De eerste stap om de uitstoot van de vuilnisbelten omlaag te brengen zou zijn om het afval dat geproduceerd wordt te verminderen, zegt SRON-onderzoeker Bram Maasakkers. "Vervolgens kun je ervoor zorgen dat dat organisch afval niet in de vuilnisbelt komt, maar wordt gebruikt voor compost of om biogas te produceren. En ten slotte kun je methaan afvangen door met afdekking te werken en een installatie die het methaangas opvangt."

Argentinië en Pakistan behoren tot de meer dan honderd landen die vorig jaar de Global Methane Pledge van de Verenigde Naties tekenden. Daarmee committeerden ze zich aan het terugbrengen van de methaanuitstoot met 30 procent in 2030, al zijn er geen bindende afspraken in het pact opgenomen. India tekende niet.