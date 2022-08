Crisisteam besluit: landelijk geen extra maatregelen tegen droogte

Ondanks de tropische temperaturen van de komende dagen zijn er voorlopig landelijk geen extra maatregelen nodig tegen de droogte. Dat is de uitkomst van overleg vandaag door het nationale Managementteam Watertekorten (MTW). Regionaal kunnen er wel aanvullende maatregelen worden genomen.

Sinds vorige week is er officieel een watertekort en bepaalt het MTW hoe het water wordt verdeeld. "Door het neerslagtekort, de temperatuur en wind neemt de droogte tot en met zondag verder toe", laat het crisisteam in een verklaring weten. De kans op een landelijke hittegolf is groot.

Vanaf maandag kans op buiten

Ondanks die vooruitzichten is het huidige maatregelpakket volgens het MTW afdoende. "Het wordt de komende dagen heet, maar vanaf maandag is er weer meer kans op buien", verduidelijkt een woordvoerder. De situatie is nog niet extreem genoeg voor nieuwe maatregelen, die ingrijpende gevolgen of bijeffecten kunnen hebben. Het MTW komt in principe volgende week woensdag weer bij elkaar.

Gisteren meldde Rijkswaterstaat dat de hoeveelheid rivierwater in de Maas en de Rijn de laatste dagen snel is gedaald. Mogelijk wordt bij Lobith in de Rijn de laagste waterstand sinds het droge jaar 2018 bereikt. Vier jaar geleden was het regentekort het meest extreem sinds het recordjaar 1976.

In het MTW zijn Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de betrokken ministeries vertegenwoordigd. Het schaarse water wordt nu volgens wettelijke afspraken verdeeld om zo dijken, veengebieden en kwetsbare natuur te beschermen.