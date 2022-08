Demonstratie bij Amsterdams homomonument na mishandeling vrouw

In de nacht van vrijdag op zaterdag zou een vrouw na een taxirit door een Uber-chauffeur zijn mishandeld. Ze vermoedt dat de mishandeling plaatsvond omdat zij een andere vrouw met wie ze een date had een kus gaf.

Honderden mensen demonstreren vanavond bij het homomonument in Amsterdam naar aanleiding van een mogelijke mishandeling tijdens het afgelopen Pride-weekend. Dat meldt stadszender AT5 . De demonstranten hebben regenboogvlaggen bij zich en borden met teksten als 'Get Queers Home Safe'.

Aan Het Parool vertelde de 23-jarige vrouw dat zij aan de mishandeling onder meer hechtingen boven haar wenkbrauw overhield. De chauffeur zegt dat er een vervelende situatie met de klanten is geweest en dat een van de vrouwen heeft overgegeven in de auto. De vrouw spreekt dat tegen, al erkent ze dat ze misselijk was.

Volgens de politie zitten er "altijd twee kanten aan een verhaal" en had de chauffeur zelf 's nachts 112 gebeld omdat hij zich niet veilig zou voelen.

Non-actief

Uber noemt het tegenover Het Parool "verschrikkelijk wat er gebeurd is" en laat weten dat de chauffeur op non-actief is gesteld.