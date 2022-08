Zwolle haalt omgekeerde vlaggen weg vanwege herdenking Japanse bezetting

De gemeente Zwolle gaat alle omgekeerde vlaggen voor maandag weghalen vanwege de nationale herdenking op 15 augustus. "Op zo'n dag hoort correct te worden gevlagd", aldus de gemeente.

Met de omgekeerde vlag uiten boeren en sympathisanten hun onvrede over het kabinet. Tot nu toe liet de gemeente de vlaggen hangen, tenzij de verkeersveiligheid in het geding was, schrijft RTV Oost. "Zwolle hecht waarde aan het recht van betogen, maar de vlaggen hebben nu hun functie gehad", schrijft de gemeente over het weghalen van de vlaggen.

Op 14 augustus 1945 capituleerde Japan en was de Tweede Wereldoorlog voorbij. Op 15 augustus herdenkt Nederland daarom jaarlijks de slachtoffers van de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië.

Verbondenheid

"Dit is een erkenning van de getroffenen uit de nationale geschiedenis en het benadrukt de verbondenheid van ons allen met dit gedeeld verleden. Op zo'n dag hoort correct te worden gevlagd. Alle Zwollenaren wordt gevraagd dit te respecteren", schrijft de gemeente.