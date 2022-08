AZ-coach hoopt tegen Dundee United op passie, rendement en Alkmaarse fans

Jansen, geboren in Londen, stond de aanwezige Schotse journalisten tijdens de persconferentie in vlekkeloos Engels te woord. En er zijn donderdag meer Schotten in Alkmaar: naar schatting 2.000 Dundee-fans hebben de oversteek gemaakt.

"Riechedly heeft nog wel een achterstand, maar is in ieder geval fit genoeg om plaats te nemen in de selectie", zei Jansen. Of Bazoer ook meteen minuten zal maken, zal de wedstrijd moeten uitwijzen, aldus de AZ-trainer die Jens Odgaard, Jesper Karlsson en Zinho Vanheusden nog wel mist.

Jansen heeft donderdag in ieder geval de beschikking over twee verse krachten op de bank: verdediger Yuki Sugawara, terug na een knieblessure, en aanwinst Riechedly Bazoer zitten bij de selectie.

De oplossing klinkt, op papier, simpel: meer passie tonen en beter zijn dan vorige week, aldus Jansen: "We moeten in een hoger tempo spelen dan daar en ervoor zorgen dat we meer rendement halen uit ons spel."

Jansen is niet bang dat zij de Alkmaarse supporters zullen overstemmen en maakt een vergelijking met de wedstrijd van PSV tegen AS Monaco: "Het was hartstikke mooi om in Eindhoven te zien hoe gepassioneerd het publiek met de ploeg bezig was en hoe het PSV over verschillende dode punten heen hielp."

"De rol van de supporters is duidelijk. Ik heb heel veel vertrouwen in onze eigen supporters. We kijken bij AZ met z'n allen uit naar Europees voetbal en ik weet zeker dat zij ons kunnen steunen om ons dat zetje te geven."

Ook FC Twente komt donderdag in actie in de voorronde van de Conference League. De Tukkers verdedigen in eigen huis een 3-1 voorsprong tegen FK Cukaricki. Trainer Ron Jans en Robin Pröpper blikken vooruit.