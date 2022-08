Vos slaat opnieuw toe in Scandinavië: tweede ritzege in sprint zonder regie

Marianne Vos heeft in de Ronde van Scandinavië ook de tweede rit gewonnen. De 35-jarige renster van Jumbo-Visma was in de rit naar Strömstad over 153,8 kilometer weer de snelste in de massasprint.

De koers door het uitgestrekte Zweedse landschap leverde bar weinig spektakel op. Er waren wel ontsnappingspogingen, maar nimmer werd er een gaatje geslagen met het peloton. Op 10 kilometer van de streep dreigde er even waaiers te ontstaan, maar ook dat feestje ging niet door.

Vlam in de pan

Pas in de slotkilometer sloeg de vlam in de pan. Vanwege een valpartij was de regie weg in de eindsprint: Emilia Fahlin ging vroeg aan en hield het lang vol, maar op de meet achterhaalde Vos de Zweedse.