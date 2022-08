Energie dreigt onbetaalbaar te worden, wie pakt de rekening op?

De prijs van gas en elektriciteit in een land wordt vervolgens bepaald door een hele reeks factoren die per land verschillen.

De kale gasprijs op de internationale gasmarkt is de belangrijkste prijsbepaler. In juni en juli piekten de gasprijzen tot meer dan 200 euro per MWh, twee keer zo hoog als in mei.

Voor een nieuw energiecontract betaal je nu de hoofdprijs. Wie per 1 juli een energiecontract afsluit voor een gemiddeld gebruik van 1200 m3 gas en 2400 KWh elektriciteit, is inmiddels 360 euro per maand kwijt. Een jaar geleden was dat nog 120 euro.

"We hebben onze hoge gasprijs voor een belangrijk deel te danken aan de hoge belastingen", zegt Koen Kuijper van Energievergelijk.nl. "Ruim 37 procent van onze gasrekening bestaat uit overheidsheffingen, namelijk energiebelasting en btw. Nergens anders in Europa is dit aandeel zo groot."

In een aantal Europese landen heeft de overheid maatregelen genomen om de prijs te drukken. In Frankrijk hanteert de overheid een prijsplafond voor de gas- en stroomprijs. In Portugal heeft de overheid de belastingen op gas verlaagd. In Italië en Oostenrijk zijn ook de belastingen op stroom verlaagd. Ook in Griekenland en Spanje is de belasting op elektriciteit verlaagd.

In Nederland is per 1 juli de btw op energie tijdelijk verlaagd, van 21 naar 9 procent. Voor een gemiddeld huishouden scheelt dat bij de huidige prijzen al gauw zo'n 35 euro per maand. Eerder werd de energiebelasting verlaagd en werd lagere inkomens een extra tegemoetkoming beloofd.