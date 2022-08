Trump beroept zich op zwijgrecht in fraudezaak Trump Organization

Oud-president Trump weigert vragen te beantwoorden in het civiele onderzoek naar mogelijk frauduleuze en misleidende praktijken in zijn familiebedrijf, de Trump Organization. De voormalige president moest vandaag onder ede getuigen in New York, maar beriep zich op het vijfde amendement, het recht om geen verklaring te hoeven afleggen.

Het onderzoek draait om de vraag of Trump en zijn familie de waarde van hun onroerend goed hebben overdreven. Op die manier zouden ze hogere leningen hebben kunnen afsluiten en belastingvoordelen hebben gekregen. Trump ontkent de beschuldigingen.

In een verklaring legt de oud-president uit waarom hij geen antwoord wilde geven op de vragen van de procureur-generaal. "Ik vroeg me ooit af waarom onschuldige mensen zich op het vijfde amendement beroepen, maar nu weet ik het antwoord", schrijft hij. Naar eigen zeggen had hij geen andere keus, omdat hij het gevoel heeft dat zijn familie en bedrijf het doelwit zijn geworden van een "ongegronde, politiek gemotiveerde heksenjacht".

Ook strafrechtelijke zaak

Trumps dochter Ivanka en zoon Donald junior hebben de afgelopen weken al getuigd in de civiele zaak, die is aangespannen door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James. Omdat de getuigenissen achter gesloten deuren zijn, is niet openbaar gemaakt wat zij hebben gezegd.

Tegelijk met de civiele procedure loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de Trump Organization. Amerikaanse media schrijven dat alles wat Trump in de civiele zaak zou hebben gezegd, mogelijk tegen hem had kunnen worden gebruikt in de strafrechtelijke zaak.

Voordat de oud-president vandaag moest getuigen, sprak hij al van "de grootste heksenjacht" in de geschiedenis van de Verenigde Staten. "Mijn geweldige bedrijf en ikzelf worden van alle kanten aangevallen", meldde hij op zijn eigen sociale medium Truth Social.

Inval in villa

Maandag viel de FBI Trumps villa in Mar-a-Lago in Florida binnen voor een huiszoeking. Volgens het Nationaal Archief heeft de oud-president na zijn vertrek uit het Witte Huis onrechtmatig vertrouwelijke regeringsdocumenten meegenomen. De inval staat dus los van de civiele procedure tegen de Trump Organization.

Bekijk de beelden van de inval: