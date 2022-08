Fractievoorzitters coalitie gaan morgen bijpraten, ook over koopkracht

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen komen morgen bij elkaar, onder meer om te praten over de stijgende prijzen en de dalende koopkracht van burgers. Volgens bronnen hadden ze al voor het begin van het zomerreces afgesproken om rond deze tijd met elkaar te praten. Ze zijn inmiddels allemaal terug van vakantie.

Het is niet de bedoeling dat Hermans (VVD), Paternotte (D66), Heerma (CDA) en Segers (ChristenUnie) morgen al gaan onderhandelen over mogelijke maatregelen om de koopkracht te verbeteren. Dat gebeurt vanaf volgende week, als de gesprekken over de begroting voor 2023 beginnen.

Volgende week vrijdag stuurt het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste verwachtingen over de ontwikkeling van de economie en de koopkracht naar het kabinet. Op basis daarvan worden de gesprekken over de begroting gevoerd. Die begroting wordt traditioneel op Prinsjesdag gepresenteerd.

Boodschappen duurder

De coalitie staat voor grote opgaven: vandaag bleek dat boodschappen het afgelopen jaar 18,5 procent duurder zijn geworden. Veel huishoudens dreigen daardoor in financiële problemen te komen. Ook door de almaar stijgende energiekosten vrezen veel burgers dat ze binnenkort niet meer rond kunnen komen.

Voor de allerlaagste inkomens is er al een nieuwe steunmaatregel aangekondigd: zij krijgen bovenop de 800 euro energietoeslag nog eens 500 euro om de hoge prijzen te compenseren. Eerder werden de energiebelasting en de brandstofaccijnzen al tijdelijk verlaagd. Toch blijven er grote zorgen in de Tweede Kamer, vooral over de positie van huishoudens met een middeninkomen die geen energietoeslag krijgen.

Stikstof en asiel

Premier Rutte en minister Kaag van Financiën lieten eerder weten dat het eigenlijk niet mogelijk is om voor deze groep nog dit jaar iets te regelen. Wel willen ze kijken naar maatregelen voor volgend jaar in de begroting.

Behalve de koopkracht staan ook nog andere nijpende problemen op de agenda morgen bij de bijpraatsessie van de fractievoorzitters. De stikstofcrisis en de chaos bij de opvang van asielzoekers vragen ook om aandacht. Mogelijk moeten de coalitiepartijen daar nieuwe afspraken over maken.