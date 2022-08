Russische die op staatstelevisie protesteerde weer opgepakt na huiszoeking

Marina Ovsjannikova, die bekend werd doordat ze met een protestbord verscheen op de Russische staatstelevisie, is opnieuw aangehouden door de Russische politie. Dat meldt haar advocaat.

De politie deed vandaag een inval in de woning van de oud-medewerkster van de staatstelevisie. Volgens haar advocaat moet Ovsjannikova rekening houden met een lange gevangenisstraf.

Rusland-kritische berichten

Vorige maand zat Ovsjannikova kort vast op een politiebureau in Moskou. Dat gebeurde nadat ze in de buurt van het Kremlin, de zetel van de regering, een plakkaat omhoog had gehouden met de tekst: "Poetin is een moordenaar, zijn soldaten fascisten."

Na haar arrestatie kreeg ze een boete opgelegd. Eerder kreeg ze ook al een boete voor kritische berichten die ze plaatste op Facebook en Telegram. Tot een veroordeling voor haar protestactie op televisie kwam het nog niet.

Mensenrechtenorganisaties maakten zich zorgen over het lot van Ovsjannikova. Volgens de wet die het strafbaar maakt om 'valse informatie' over de oorlog in Oekraïne te verspreiden kan ze maximaal 15 jaar celstraf krijgen.