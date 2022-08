Boeren gaan actievoeren tijdens Vuelta: 'Geen hinder voor wielrenners'

Boeren willen tijdens de tweede etappe van de Vuelta op zaterdag 20 augustus actievoeren. Volgens RTV Utrecht zijn de boeren van plan om langs het parcours bij Woudenberg en Scherpenzeel met landbouwvoertuigen, vlaggen en spandoeken te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Melkveehouder Teus van der Wind van boerenactiegroep Agractie zegt tegen de regionale omroep dat het niet gaat om een blokkade of een wilde actie. "We willen langs het parcours demonstreren met vlagvertoon en spandoeken en een gigantische rij trekkers, vrachtwagens en hoogwerkers." Daarnaast worden flyers en boerenzakdoeken uitgedeeld.

Internationale aandacht

De boeren kiezen voor deze plekken omdat ze in de Gelderse Vallei liggen, een gebied dat volgens hen hard wordt geraakt door de stikstofplannen van het kabinet. De Vuelta zorgt daarnaast voor nationale en zelfs internationale aandacht.

"Wij willen de wielerronde in principe door laten gaan, maar wij willen ons ding ook door laten gaan. Op dit moment werken we goed samen met de Vuelta, daar zijn we gelukkig mee, maar aandacht is ons veel waard. Als ze niet met ons samenwerken, trekken we onze vingers ervan af en dan weten ze wat er kan gebeuren", aldus Van der Wind.

De gemeente Woudenberg stelt in een reactie dat het om een publieksvriendelijke actie in een weiland gaat waar de wielrenners geen last van zullen hebben.

La Vuelta Holanda zegt geen problemen met de actie te hebben zolang het parcours niet wordt geblokkeerd en de wedstrijd niet wordt belemmerd.

De boerenactie is gepland tussen 11.00 en 17.00 uur. Het peloton komt naar verwachting tussen 16.00 en 17.00 uur door Woudenberg.

Vlaggen mogen blijven

Gisteren werd duidelijk dat omgekeerde boerenprotestvlaggen langs het parcours in Utrecht mogen blijven hangen. De organisatie van de Vuelta zal vlaggen niet verwijderen, zolang deze niet voor een camera hangen of voor onveilige situaties zorgen.

Tijdens de derde etappe met start en finish in Breda staat een protest van LTO Nederland gepland.