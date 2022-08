Geloof in parttimer Parsons ontbrak: 'Uitspraken internationals waren niet mals'

De KNVB gaf het vertoonde spel en de tegenvallende resultaten als redenen voor het ontslag van bondscoach Mark Parsons. Maar het gebrek aan draagkracht in de selectie heeft de doorslag gegeven, denkt analist Leonne Stentler.

"Als die speelsters hadden gezegd: 'We willen door met hem', was hij er niet uitgevlogen. Honderd procent niet. Maar als speelsters niet in je geloven, kan je inpakken. Door de uitspraken van de internationals voor en na het EK zag ik het ontslag dus wel aankomen. Die waren niet mals en behoorlijk expliciet."

Lange besprekingen

Het interview met Daniëlle van de Donk na de uitschakeling was in die zin exemplarisch voor de onvrede over de bondscoach die er in de groep heerste. "Voor mijn spel hebben we te verdedigend gespeeld. Ik vind het leuker om aan te vallen. Misschien hebben Mark (Parsons red.) en ik net een andere betiteling van aanvallend voetbal", oordeelde de middenvelder.