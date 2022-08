Geloof in parttimer Parsons ontbrak: 'Uitspraken internationals waren niet mals'

Stentler: "Als je die ruimte voelt om zoiets onder het mom van een grap te zeggen - wat sowieso nergens op slaat, want het waren vier, vijf zeer concrete uitspraken die niks met sarcasme te maken hadden - en er wordt niet op gehandeld... dat vind ik best kwalijk."

Mark Parsons is niet langer bondscoach van de Oranjevrouwen. De KNVB heeft na een evaluatie besloten per direct afscheid te nemen van de 36-jarige Engelsman. - NOS

"Bij zijn aanstelling waren er al vraagtekens en ben ik ook kritisch geweest", zegt Stentler. "De KNVB had natuurlijk niet met deze parttime aanstelling akkoord moeten gaan. Zeker niet. Maar hij had er ook zelf 'nee' op kunnen zeggen. Ik weet zeker dat als zijn voorganger Sarina Wiegman te horen had gekregen dat ze dit parttime kon doen, dat ze had bedankt."

"Het is ook een slecht signaal naar de speelsters. De vicewereldkampioen die wordt gecoacht door een parttime bondscoach. Die ook nog eens helemaal in Amerika coacht. Dat vind ik heel kwalijk."

De consequentie was dat Parsons voor het WK-kwalificatieduel met Cyprus in oktober enkele dagen schitterde door afwezigheid. Hij zou maandag aankomen, maar kwam door problemen met papierwerk pas donderdag, een dag voor de wedstrijd, aan. Stentler: "Dat moet je echt niet willen met de hoofdcoach van het Nederlands elftal."

Opeenstapeling

Ter verdediging van Parsons: de resultaten van het Nederlands elftal op het EK waren op papier niet zo slecht. De groepsfase werd redelijk makkelijk overleefd en het is geen schande om van een sterk land als Frankrijk te verliezen na verlenging. Had dat onder Wiegman niet ook kunnen gebeuren?

"Natuurlijk wel, maar het was een opeenstapeling", zegt Stentler. "Onder Wiegman was er wel draagvlak onder de speelsters en een duidelijk plan. Het zijn zoveel kleine dingen bij elkaar opgeteld die niet overtuigend waren onder Parsons, waardoor je tot deze conclusie komt."