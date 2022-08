Ouders krijgen geen gegevens van deelnemers seance op begraafplaats

Ouders van kinderen die begraven liggen op begraafplaats Rusthof in Leusden krijgen geen persoonsgegevens van de groep die hier vorig jaar een seance hield. De rechter heeft geoordeeld dat de gemeente Amersfoort deze informatie niet aan de nabestaanden hoeft te geven. De vader en moeder van twee zusjes die daar begraven liggen, hadden hierom gevraagd.

Een groep van zes volwassenen kwam vorig jaar september samen op een gedeelte van de begraafplaats waar kinderen begraven liggen. De deelnemers zochten naar eigen zeggen contact met de overleden kinderen. Een vader van de kinderen ontdekte de seance, doordat een van de deelnemers een camera met beelden op de begraafplaats had achtergelaten.

Psychische klachten

De ouders willen in contact komen met de leden van de seancegroep, zodat zij hen eventueel aansprakelijk kunnen stellen voor geleden schade. De moeder zegt dat zij ernstige psychische klachten ervaart sinds zij hoorde over de seance. Hierbij speelde volgens de islamitische vrouw mee dat het in haar cultuur niet is toegestaan om geesten op te roepen bij graven.

Eerder besloten enkele nabestaanden naar aanleiding van de seance om hun dierbaren op een andere plek opnieuw te begraven, op kosten van de gemeente Amersfoort. Ook deed een groep ouders aangifte van grafschennis.

De leden van de seancegroep willen niet dat hun persoonsgegevens bekend worden, onder andere vanwege bedreigingen aan hun adres. Bij de zaak gaat het volgens de rechter om een botsing tussen het recht op privacy en het recht op waarheidsvinding. De veiligheid van de groep weegt in dit geval zwaarder dan de belangen van de ouders, stelt de rechter.

Enkele beelden van de seance werden vrijgegeven na een WOB-verzoek van RTV Utrecht: