Meer gevaarlijke situaties op het water: 'We kunnen niet op de rem trappen'

Wel merkt ze op dat bij bijna alle reizen die binnenvaartschippers in de zomer maken, minstens één gevaarlijke situatie ontstaat. "Wij zien soms zwemmers die denken dat ze wel even aan boord kunnen klimmen tijdens het varen. Levensgevaarlijk."

En dat leidt soms tot hachelijke situaties. Afgelopen vrijdag werd op de Lek een plezierjacht overvaren door een binnenvaartschip. Een 35-jarige vrouw kwam daarbij om het leven. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. "Daarover kan ik dus niets zeggen", zegt Fluitsma.

"In tegenstelling tot op de autoweg is er een groot verschil tussen vaarweggebruikers. Een gedeelte daarvan is gedwongen de verkeersregels te kennen door middel van een vaarbewijs. Maar er is ook een grote groep die dat niet hoeft."

Fluitsma is zelf schipper in de beroepsvaart. Ze merkt dat de regels op het water lang niet voor iedereen even duidelijk zijn, vertelt ze aan RTV Utrecht . Ook ziet ze dat het drukker is geworden op het water.

Een vaarweg is soms ook net een snelweg, in de zin er hele grote, zwaarbeladen schepen varen die niet zomaar even kunnen stoppen of uitwijken.

Volgens Fluitsma hebben sommige mensen geen idee van de gevaren op het water. "Dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat mensen in een vakantiemodus zijn. Ze voelen zich dan vrij en blij en zo gedragen ze zich ook", schetst de schipper de situatie op het water.

Verantwoordelijkheid nemen

Fluitsma ziet een oplossing in betere voorlichting, zodat vaarweggebruikers zich bewuster zijn van de mogelijke gevaren. "Dus mensen goed informeren voordat ze het water opgaan en gewoon borden zetten bij sluizen", legt ze uit. "En toch ook meer handhaven."

Verder moeten ook sommige regels worden aangepast, vindt Fluitsma. "Het wonderlijke is dat wij een boete krijgen als we met 32 graden buiten in het gangpad lopen zonder reddingsvest, maar dat een kind wel zonder bescherming in een bootje voor ons schip mag varen. Dat zijn in onze ogen onredelijke regels waarmee je niet beschermt wie je moet beschermen op zo'n plek. En ten slotte moet iedereen ook gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen."

Het gevaar niet zien

De zorgen zijn er ook voor zwemmers. Zo zijn kite- en windsurfers bij het Bataviastrand in Lelystad bang voor ongevallen en gevaarlijke situaties omdat zwemmers bij zomers weer ook graag gebruik maken van het gebied, dat is ingericht voor watersporters.

Volgens Henning Jansen Klomp van Hoekipa Dijk, de stichting van de watersporters op deze locatie, is het wachten op een ongeluk omdat badgasten het gevaar niet zien.

"We zien dat badgasten op het strand onder de kites en tussen de lijnen van de kites lopen. Ze realiseren zich niet dat ze zich daaraan kunnen snijden", vertelt Klomp aan Omroep Flevoland. En ook zwemmers komen soms gevaarlijk dicht in de buurt bij de snelle surfers in het water, zegt hij.

De provincie Flevoland is beheerder van het gebied en benadrukt dat zwemmen bij het Bataviastrand op eigen risico is. Er is ook geen toezicht op het strand aanwezig, omdat het geen zwemlocatie is. Met een bord en lichtkar wordt bij de ingang van het terrein gewaarschuwd voor de gevaren bij het zwemmen.