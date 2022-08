FIFA wil WK dag eerder laten beginnen, met Qatar-Ecuador als openingswedstrijd

Op zeer korte termijn wordt een beslissing genomen over deze plannen.

De wedstrijd van Nederland met Senegal blijft op 21 november staan, maar is dan dus niet meer de eerste partij van het toernooi. De aanvangstijd wordt wel verlaat, van 11.00 uur 's ochtends naar 17.00 uur 's middags Nederlandse tijd.

Het WK voetbal begint wellicht een dag eerder. De bedoeling is om de groepswedstrijd van gastland Qatar tegen Ecuador een dag naar voren te halen, zodat rond dat duel ook de officiële openingsceremonie kan plaatsvinden.

Qatar wil uitpakken met onder meer een grote vuurwerkshow rond de eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap, maar het is geen optie om dat bij klaarlichte dag te doen. De FIFA vindt het ook weer ongebruikelijk om een hele ceremonie te houden rond het eerste duel van Qatar, als er eerder op de dag al twee wedstrijden gespeeld zijn.

Traditie voortgezet

Dus lijkt de meest logische oplossing om de eerste wedstrijd van Qatar een dag te vervroegen, naar zondag 20 november. Daarmee wordt tevens de traditie voortgezet om het gastland als eerste in actie te laten komen. Sinds 2006 is dat het geval, tot en met 2002 was die eer voor de regerend wereldkampioen weggelegd.

Het WK duurt tot en met 18 december. Nederland is ingedeeld in een groep met Senegal, Ecuador en Qatar, Frankrijk verdedigt de titel.